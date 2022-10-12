民進黨台北市長候選人陳時中今（12）日前往內湖區站路口拜票，沒想到卻碰上民眾嗆聲的插曲。對此前立委郭正亮指出，此類活動應要有當地選區且高人氣的政治人物參與，因此他直呼「怎麼沒有看到高嘉瑜？」

陳時中今上午首場站路口拜票，並宣導「公民權下修18歲」公民複決，也透過麥克風逐一介紹市議員參選人，雖然有支持者站在對面大樓揮手打招呼，但也有居民站在陽台往樓下痛罵「吵死了王X蛋」，更數度喊「吵死了」；陳時中陣營隨即用麥克風隔空道歉。

郭正亮今在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》首先質疑「怎麼沒有看到高嘉瑜？」他指出，此類活動應該要是當地選區的人要站排頭，且最受歡迎的人應該要在前頭示好，「因為是要拉抬陳時中」。

郭正亮直言，高嘉瑜沒出現「是滿奇怪的，她應該要出現」，因為立委只有一席，且高在2020年立委選舉拿了12萬多的高票。

郭正亮也坦言，仇恨值用站街頭的方式是不能減少的，他指出，因為已經有很多人討厭你（陳時中），「人家當然要找機會修理你」，這都是必須要面對的。而若已經開始要做這樣的行動（站台）且知道很多人對你不友善，那麼就應該提前去設想要如何面對、回應。