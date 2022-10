英國「泰晤士高等教育」特刊(THE)今天公布2023年世界大學排名,英國的牛津大學連續第7年蟬聯世界第一,台灣大學則是台灣的排行榜龍頭。不過,台灣大學此次在全球排名第187,2022年則是第113名。

根據泰晤士高等教育特刊排行榜,英國與美國的大學院校囊括世界前10名。第一名是英國牛津大學(University of Oxford),第2名是美國哈佛大學(Harvard University),英國劍橋大學(University of Cambridge)與美國史丹佛大學(Stanford University)並列第3,美國麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)則名列第5。

排名第6至第10名依序是美國加州理工學院(California Institute of Technology)、美國普林斯頓大學(Princeton University)、美國加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)、美國耶魯大學(Yale University)、英國帝國理工學院(Imperial College London)。

台灣方面,THE表示,今年有43所來自台灣的大學院校進入世界排名,數量創歷史新高。其中,有3所大學院校今年首次入榜,包括中國文化大學、虎尾科技大學、高雄科技大學。它們的世界排名都在1501+(第1501名以後)區間。

至於台灣的排行榜,名列前10依序是台灣大學、中國醫藥大學、台北醫學大學、亞洲大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、台灣科技大學、雲林科技大學、中山大學。其中,僅台灣大學進入世界排行榜前200名。

THE表示,2023年世界大學排名納入104個國家地區的1799所大學院校,較前一年增加137所,是THE世界大學排名長達19年歷史中,規模最大的一次。

在世界大學排名變化趨勢方面,THE指出,名列世界前100強的美國大學院校總數持續下滑,由2018年最高峰的43所,下降至2023年榜單的34所。

中國有7所大學院校進入世界排行前100名,其中名列世界前50有北京清華大學和北京大學,世界排名分別是第16、第17。

THE世界大學排名依據是對1550萬份研究出版品和1億2100萬次相關引用,以及超過4萬份年度學術聲譽調查回函和數十萬筆數據的分析結果,涵蓋教學環境、國際展望、產業連結等,採用13個績效指標。

THE首席知識官巴堤(Phil Baty)指出,整體而言,台灣在世界大學排名的表現依然突出,且其中幾所大學院校的世界排名上升。台灣的大學院校持續積極推動知識轉移與企業協作,值得肯定。