雙十國慶剛過，國民黨新竹市長候選人林耕仁指出，當時他在舞台上，放眼望去人山人海、國旗飄揚，讓他感動指出雙十嘉年華畫上精采符號，但卻不是結束，「下一站，回到耕仁的家鄉香山，我們一起拚！」

林耕仁今（12）日在臉書表示，他在新竹深耕25年，擘劃新竹未來願景「舒適減壓，永續新竹」，一心一意為了人民解決問題，接下來也會讓新竹這座城市進步而偉大。

「一場隆重的盛會，因為有偉大的新竹市民而圓滿成功！」林耕仁回想雙十國慶的慶典，透露當時站在舞台上，放眼望去人山人海、國旗飄揚，且支持者們的眼神，就彷彿是在告訴他「只要團結，我們終將勝利！」

林耕仁承諾，會成為最照顧市民的市長，只要人民有需求，不論遇到任何問題，他都會一肩扛起，絕不卸責、絕不逃避，「大家共襄盛舉，為雙十國慶嘉年華會，畫上歡樂而精彩的符號。這不是結束，下一站，回到耕仁的家鄉香山，我們一起拚」。