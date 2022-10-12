曾任UBA大專籃球聯賽經紀人的劉維霖，涉嫌從色情網站下載「P＋聯盟」球員譚傑龍等10名球星不雅影片，再威脅球員交出原味束褲、襪子拿去兜售賣錢，今年1月遭北檢起訴，而後又被新北地檢署查出，曾恫嚇2名HBL（高中籃球聯賽）球員，散布至少24名HBL球員共200支的不雅影片。新北地院今宣判，依兒少性剝削、詐欺等罪判處2年8月徒刑，得易科罰金；恐嚇罪嫌部分無罪。

劉維霖2021年5月起利用年輕正妹照片創設出社群軟體IG帳號，吸引HBL球星追蹤，並冒用正妹名義傳送裸露胸部、下體的性感影像給球員後，傳送訊息稱想看對方裸露下體畫面，球員不知有詐就回傳自慰影片。

劉男長期與球員聊天取得信任後，得知有球員曾遭人以私密影像威脅，便「一人分飾兩角」，先以正妹身分引誘對方與他的本尊聯繫，接著宣稱其猥褻影像在網上要價5000元，很多人找他買片，要求球員交付原味束褲，作為處理私密影像的報酬，去年10月甚至要求球員提供學生證號碼，讓他以便宜價購買IPAD mini，幸遭該球員的友人阻止才未得逞。

除了冒用正妹分身誘騙球員拍攝不雅影片，劉男的本尊另被控去年5月間，透過網路恫嚇另名球員，還揚言若不出面處理，就要將球員的猥褻影片交給教練，讓隊友、家人、學長都知道此事。劉男還聲稱，若要他出面協助處理影片，就要陪他泡湯、拍裸露影片做為交換，但遲未獲該球員回應，劉男才罷手。事後12名受害者向警方報案，全案才被揭露。

庭訊時，劉男辯稱沒有恐嚇意圖，因對話氣氛太緊張，才會幽默開玩笑；猥褻影片部分則未獲取財產利益，沒有不法所有意圖。

檢警追查發現，不少球員遭冒充是正妹的網友誘騙拍下自慰影片，劉男於去年4月至12月間，自網路取得多名HBL球員的猥褻影片，將影像儲存在名叫「台灣籃球N號房」的雲端中，以球員的學校、姓名作為資料夾名稱，並與同好網友交換、分享，被害HBL球員至少24人、散布私密影像多達200支。

檢方依據劉男與被害人對話紀錄，並在調查後認定猥褻影片可賣錢具有財產價值，依成年人故意對少年犯恐嚇、詐欺得利及兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴劉男。