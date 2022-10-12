花防部復興營區位於花蓮縣新城鄉大漢村民有街1號，營區正興建大樓工程，工程車進出，現已暫時停工。（民眾提供）

花防部復興營區使用多年後，國防部辦理興建工程，工程施工告示牌。（民眾提供）

陸軍花東防衛指揮部復興營區目前正在施作新建大樓工程，機械怪手昨現場施工開挖時，在土下方驚見3、4具白骨，施工暫停，同時報請檢警調查，因鄰近新城鄉第二公墓，依據地緣關係，不排除是早年遺留下來的無主骨骸。

花防部復興營區位於花蓮縣新城鄉大漢村民有街1號，1964年以前為台糖用地，之後交由國安局接管，直到1996年間再撥交國防部，營區腹地廣大，鄰近新城鄉第二公墓。

因營區已使用多年，由國防部以7億4000餘萬元招標辦理新建工程，採統包方式，新建7棟建物及附屬公共設施。今年初動工，預計後年中完工。昨下午怪手在施工拆除營區內一處鐵皮屋時，挖開水泥地面，卻在下方土堆中驚見多具骨骸，初步清查約有3、4具白骨。不過，檢警不排除可能是早年留下來的無主骨骸。

花防部政戰主任汪炳宏說，挖掘到部分骨骼遺骸後，為求慎重，現場已要求停工並封鎖現場，通報警方調查偵辦，花防部會配合調查釐清。