1名21歲女大生近日在學校圖書館圖休克，送醫搶救2天不治，而女大生的母親幾年前也因同樣死因離世，平時做臨時工的父親因家境清寒，根本拿不出喪葬費，只能崩潰看著冰櫃裡的女兒，擔憂無力擔負後續喪葬費；台灣急難救護協會理事長陳在斌在臉書PO文透露這件催淚的文後，外界紛紛湧入善款，目前女大生已入土為安，父親也感謝各界幫忙。

陳在斌在臉書分享，該名21歲劉姓女大生日前在圖書館突昏迷休克，送醫後使用葉克膜、心導管、強心針等仍不治，而女大生的母親幾年前也因同樣病因逝世，父親長年在山區打零工，經濟拮据之下拿不出喪葬費；陳曝光該父親在女兒冰櫃崩潰、趴在冰櫃上的悲痛照片，為此希望外界能幫忙募款、籌喪葬費。

21歲女大生在學校休克不治，平時做臨時工的父親因家境清寒，根本拿不出喪葬費，消息曝光外界湧入善款，目前女大生已入土為安，父親感謝各界幫忙。（翻攝自陳在斌臉書）

陳在斌說該名父親本身有小中風，靠打零工撐起這個家，本來已從鄉公所申請到11萬房屋修繕費，但因收入不穩定，其餘貸款無法正常給付，目前連大門、窗戶都沒完工，如今又面對女兒驟逝，「父親在靈堂前日夜陪著、看著女兒冰冷的遺體 萬般不捨，情緒非常低落難過、魂不守舍」。

所幸各方湧入捐款，目前已圓滿結案，劉姓女大生已入土為安，剩餘款項將給父親蓋鐵皮屋；網友紛紛留言「已善捐，家屬請節哀」、「小小心意，已匯款，節哀」；陳在斌最後在留言處說，家屬在今（12）日已到郵局親自取款，「爸爸真的很感謝大家的愛心幫忙，感恩再感恩，所有全部順利圓滿，施比受更有福」。