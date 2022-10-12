南韓36歲戲劇女神朴敏英，因曾出演《金秘書為何那樣》等劇受到粉絲喜愛，近日她被爆出和富豪男友姜宗玄的交往緋聞，看似令人開心，沒想到，韓媒卻爆對方有炒股、不當交易等黑歷史，還曾因詐欺入獄兩年半，讓朴敏英形象大傷。朴敏英也在隔天火速宣布分手，對此，姜宗玄首度發聲，提及兩人的分手內幕。

根據韓媒Dispatch報導，姜宗玄住在漢南洞的高級住宅，朴敏英則與父母住在清潭洞，常從這裡出發去拍戲，雙方被拍到已見過家長，才會讓戀情意外曝光。據傳，姜宗玄擁有多家上市公司，出手非常闊綽，朴敏英乘坐的黃色藍寶堅尼，就是男方送的禮物，然而上月28日戀情曝光後，男方卻爆出2016年因詐欺案被判刑，朴敏英則在隔天切割與姜宗玄的關係。

自男方爆發詐欺前科的這幾天，朴敏英的IG帳戶一直靜悄悄，僅透過經紀公司表示，希望不要影響到自己的新劇《月火水土木》播出收視，而曾任姜宗玄公司董事的朴敏英親姊，則馬上遞出辭呈，似乎很怕跟對方牽扯不清。終於，姜宗玄今(12日)答應韓媒訪問，解釋上月29日、也就是詐欺前科新聞後的隔天，就已和朴敏英見面協議分手，提及自己不希望毀掉朴敏英的演藝工作，因為朴敏英真的很熱衷演戲這件事，不管外界想怎麼報導他都沒關係，但希望分手後不要再提及朴敏英。