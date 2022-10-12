楊逵文學紀念館17歲了，使用率相當高，開放外界展覽已排到後年。(曹婷婷攝)

邁入17年的楊逵文學紀念館，歷年來館慶舉辦千人路跑深受歡迎，但因為疫情關係，已連2年停辦，改推出結合在地小農的「藝文推廣季」，15日下午將在大目降廣場熱鬧登場。楊逵文學館長年扮演新化文化發展核心樞紐，使用率相當高，也開放外界辦展，檔期甚至已排至後年。

新化區長吳金喜指出，楊逵文學館從2005年成立至今，作為大目降文化園區內最早成立的文化館舍，除致力於推廣楊逵先生的文學作品及人道關懷精神，也帶動周邊各項文化設施及團體的發展，弘揚楊逵文學精神及拓展藝文領域，今年活動首度移師大目降廣場，結合老街、武德殿、日式宿舍等景點，行銷在地觀光。

市議員李偉智指出，原地政事務所遷建後成立的楊逵文學館使用率高，相關展演設施有必要再精進，已爭取經費，明年將進行內部整修，屆時可望煥然一新，值得期待。

館方指出，今年配合館慶藝文推廣季，陸續推出系列體驗新化文史活動，包括8月「亂世朱槿-城市實境遊戲」、10月上旬「壓不扁的玫瑰」，結合文學、新化故事及導覽，讓遊客感受文學與新化的魅力，10月29日還有2場藝文活動「楊逵爺爺的親子繪本說故事」。館方指出，楊逵文學館一樓為楊逵常設展，2樓展間開放外界辦展覽，檔期每月更換，目前已排到後年，相當搶手。