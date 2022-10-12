高市府推出的「緊看邁」系列短片12日上架新片，有別於以往，此次特別找來外國人擔任主角，影片開頭由主廚端上「煎鱸魚佐鳳梨醬」餐點，原以為是單純法式料理，未料，餐點食材均來自高雄，讓外國人相當驚豔，藉以凸顯高市府積極打造農漁冷鏈物流，全力搶攻國際市場的決心。

高市府以「高雄的好東西 全世界都愛」為主題推出趣味短片，主廚端出一道「煎鱸魚佐鳳梨醬」餐點，外國人原以為是一到單純的法式料理，沒想到鏡頭一轉，隨即出現高雄漁民及鳳梨農逗趣詢問外國人「這個鳳梨好吃嗎？有沒有吃到大海的味道？」外國人才意會到食物材料都是來自高雄最新鮮的農漁產品，並回答「高雄的好東西，全世界都愛」。

高市府表示，冷鏈物流是台灣農漁產品走向國際市場的重要一環，影片中主廚透過冷鏈運送的新鮮食材，使用來自高雄所產鳳梨及養殖鱸魚，完成「煎鱸魚佐鳳梨醬」這道料理，讓初次品嘗來自高雄在地好食材的外國朋友眼睛為之一亮，入口的魚肉鮮度還保留著大海的味道，透過冷鏈倉儲設備，讓世界愛上高雄的豐富物產。

高市府指出，高雄市長陳其邁上任後，迅速讓路竹區「加洲果菜運銷合作社大型集貨冷鏈物流加工廠」落成啟用，透過健全的冷鏈配送機制，讓全世界都吃得到高雄優質的農漁產品，另投入1.5億補助漁會建置冷鏈倉儲設備，積極拓展國內外市場。

高市府強調，市府大力推動健全的冷鏈配送機制，農業局與農民團體攜手推動冷鏈計畫，除了協助路竹區升級1座區域冷鏈物流中心，並輔導六龜農會興建1座產地冷鏈儲運中心，大樹果菜批發市場也規畫改造成為冷鏈運銷園區，成功打造高雄農業冷鏈物流鐵三角，穩定國內大型通路運銷，同時也全力搶攻國際市場。