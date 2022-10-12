台北市長柯文哲頻質疑中央「卡蛋」，拖延防火避難層審查，內政部次長花敬群反批，柯文哲包庇遠雄集團，作風荒腔走板，才讓大巨蛋遲至今日才慎查通過，對不起台北市民。對此，柯文哲聞訊後一臉不可置信，還伸出食指在太陽穴旁轉圈，疑似諷刺對方腦袋壞掉，並頻頻感嘆「國家已經沒有是非」。

花敬群昨晚在臉書批評，北市府在大巨蛋避難層認定前後反覆，幾經內政部催促才敢表態，甚至排煙檢測是遠雄遲遲不願依據國家標準提報，柯又屢屢包庇，遲至上個月才肯配合，今天才能審查通過。涉及重要公共安全的事情一切審查都有法令規定與標準，沒人可以違法，但北市府與柯面對大巨蛋議題的荒腔走板，對不起台北市民。

對此，柯文哲下午被問及此事時，他先是一臉不可置性，不斷反問媒體「什麼意思」，還伸出食指在太陽穴旁轉圈、不斷搖頭，頻頻碎念「這個國家已經變得沒有是非」，但說2遍還不夠，他還再用台語表示「無是非了！」

至於北市體育局長李再立提及大巨蛋有望在明年6月試營運，柯則是抓抓頭，平淡表示就照程序走，還酸說「我本來就知道，只要一卸任（大巨蛋）就會蓋好了。」