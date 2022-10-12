選戰進入肉搏戰，民進黨規劃身兼黨主席蔡英文將在10月28日舉辦「社群之夜」，此次活動的會邀集北北基桃4名市長參選人出席；民進黨副祕書長林鶴明表示，民進黨11月初在北部會再有一場大型造勢，將針對國家發展大局多所著墨，不會只是單純的造勢演講場。

林鶴明指出，蔡英文競選連任、高雄市長補選、中二選區立委補選時，都舉辦過「社群之夜」，此次地方選舉也規劃一個場次；「社群之夜」將透過蔡英文的社群，號召年輕支持者透過網路報名參加，內容將有別於傳統造勢。

林鶴明說，本月4日台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長鄭運鵬、基隆市長蔡適應合體，透過直播，效果不錯，這樣候選人同台合作方式，未來陸續都會呈現。

林鶴明表示，中央黨部部分，由行政院長蘇貞昌帶領閣員下鄉的「中央地方做伙拚 民主台灣大步行」政績說明會持續進行中，黨主席蔡英文在國慶告一段落後，也會在公餘時間重啟輔選行程。

林鶴明透露，中央黨部還規劃，11月初於北部會再有一場大型造勢，將針對國家發展大局多所著墨，不會只是單純的演講場；之前民進黨已推出女力、雲嘉嘉等參選人特色連線，國民黨也已經跟進，民進黨將會關注國民黨提出的訴求，再做一些對照。