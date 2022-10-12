台灣設計展10月7日起在高雄盛大開展，雙十連假湧入爆滿人潮登島，為了讓民眾感受漢餅文化的美學食力，擁有133年的歷史在地名店舊振南也展現設計量能，聯手台南人氣冰品蜷尾家融合特色漢餅及義式冰淇淋打造創意冰品，並在設計展推出全新快閃店「Sweets & Gelato」，要用創新滋味征服饕客味蕾。

舊振南總經理李立元表示，舊振南致力推廣漢餅文化走入日常生活，本次設計展特別與台南人氣冰品蜷尾家合作推出「Sweets & Gelato」快閃店，打造出各年齡族群都喜愛創意冰品。

品牌形象則將「舊Jiu」字演變成為新時代的「揪」，悠揚而上弧度的底標設計以吃下後漾開的微笑發想，冰杯則以Gelato牛奶基底的凝色結合品牌經典紅，更運用瑞士百年模組家具做出特色陳列牆，襯托精緻又富具當代設計的禮盒，述說專屬舊振南的漢餅語彙，成為在地品牌設計再造典範。

高雄市經發局長廖泰翔指出，市府成功爭取台灣設計展睽違十年回到高雄舉辦，配合「台灣設計、設計台灣」主題，將蓬萊商港區轉型成為設計中島，並推動在地品牌再造，協助正忠排骨飯打造全新「排骨君」及「排骨字體」識別系統，感謝舊振南也積極投入品牌再造，研發獨家漢餅義式冰淇淋，透為傳統文化找出專屬的生活品味與意涵，歡迎大家把握設計展期間來棧七庫品嘗，感受百年好滋味。

「Sweets & Gelato」快閃店於設計展10月7日至10月23日期間限定開賣，除有6款漢餅、茶香、巧克力口味等創意冰品外，更運用百年製餅工藝結合當季水果推出5款全新菓酥，以「順地域食、順時令嚐、順生活品」概念，將當代線條語彙與傳統四季旬色加以結合。(記者張雅雲/高雄報導)