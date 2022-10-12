高雄市湖內警方日前接獲報案，稱茄萣區有民眾遭詐騙。警方到場了解案情後立即整理相關匯款單據並通報多家銀行，趕在車手提領前，成功凍結被騙的60歲蘇姓男子匯款的121萬元新台幣。警員說，蘇男真的很好運。

茄萣分駐所於日前獲報，稱有民眾碰到詐騙集團。警方到場看到一對夫妻在爭執，而丈夫手拿存摺執意要匯款，妻子在旁勸阻無效。警方了解後，研判是網路購物匯款錯誤的詐騙老哏。

經警方解說，蘇男才明白遇到騙子，並知曉ATM沒有解除分期功能，後悔自己的荒唐行為，並拜託警員幫忙追回款項。警方立即啟動攔阻遭詐款項程序。

警方調查，蘇男當時已陸續轉帳61次至不同帳戶包含中信、郵局與第一銀行等虛擬帳戶，總金額達121萬元。警員周祐平漏夜整理相關單據，並於天亮前通知銀行，成功的將這121萬元全數攔阻。蘇男得知後，頻頻向警方道謝。

湖內警分局長蔡鴻謀呼籲，詐騙手法層出不窮，請民眾提高警覺，警方也會透過各種集會場合或利用社群媒體向民眾宣導最新及高發的詐騙手法。請民眾碰到詐騙電話時，先掛斷電話，再撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。