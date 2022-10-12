北市23歲蔡姓通緝犯，疑似與邱姓男子有債務糾紛，7日下午在大同區持槍將邱男押走，帶至南京東路銀行要他取款，邱男趁機請行員報警，中山分局中山一派出所趕抵現場後，發現蔡男已離去，立即展開偵辦。

警方查獲作案槍枝、子彈等證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查獲大批安非他命及毒咖啡包等毒品。（翻攝照片／林郁平）

警方調查，蔡男是妨害自由通緝犯，不到兩小時即循線至大同區一間旅社將他逮捕到案，並起出作案的改造金牛座手槍1枝、彈匣2個、子彈22顆等證物。

警方過濾當日銀行周遭、旅社出入的監視器畫面及電話通聯，發現蔡嫌疑似與另一名26歲曾姓男子共謀押人，經積極追查鎖定曾嫌藏匿於信義區的日租套房，專案小組9日前往探查時，恰好遇到正要外出的曾嫌，警方立刻上前盤查，在曾嫌同意自願受搜索後，在其住處查獲拆卸的改造貝瑞塔手槍1把、彈匣1個、改造子彈10發、火藥及改造工具1批、安非他命56包、25包毒咖啡包等贓證物。

蔡、曾兩嫌對槍枝、毒品來源皆避重就輕，辯稱是因債務糾紛才押邱男領錢。全案訊後，依毒品、妨害自由及槍炮等罪嫌送辦，並持續溯源追查槍毒來源。