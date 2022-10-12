宏達電(2498)旗下致力於發展元宇宙生態系VIVERSE團隊宣布，攜手e&(前身為 Etisalat Group，阿聯酋電信集團)展開全方位合作，透過VIVERSE頂尖技術創建「e&元宇宙及解決方案」(e& Universe)。宏達電(2498)和e&於GITEX Global雙方在2022展覽上舉行簽約儀式，宣示雙方在元宇宙生態系上締結長期合作夥伴關係，由e& etisalat總經理Masood M Sharif Mahmood、e& etisalat客戶長Khaled ElKouly以及VIVERSE總經理林俊吳代表簽署此一重要的合作關係。

e&元宇宙(e& Universe)於GITEX 2022上首度展示兩項使用場景。首先，帶領觀眾進入一個超現代未來場館，提供活動現場的參觀者及無法到現場的線上觀眾透過包含手機、平板、PC和VR設備在內的各種設備登錄，進入虛擬展覽會場進行互動與探索。

除提供全方位虛擬參觀展覽的可能性外，e&元宇宙（e& Universe）同步展示虛擬世界中的時尚個人空間。用戶可透過個人的創作或收集而來的藝術品進行空間佈置，更能聚在一起觀看體育賽事或電影以及舉辦各式社交活動。憑藉著VIVERSE頂尖技術，可輕鬆創建身歷其境的社交體驗，並在各種設備上運行，同時帶來令人驚豔的畫面表現，以及安全無虞的沉浸體驗。

e& etisalat客戶長Khaled ElKouly表示，這次在GITEX Global 2022所推出的e&元宇宙(e& Universe)為個人、社群乃至全球的數位發展都邁出一大步。e&不僅展示最新的技術，還透過e&元宇宙(e& Universe)在全新的層面上與客戶互動，並透過創新解決方案提升用戶體驗。前進元宇宙是集團進入下一個數位世代的非凡旅程開始，將帶給我們嶄新的思維和發展。

VIVERSE總經理林俊吳表示，本次與e&的合作，雙方將共同為消費者提供充滿沉浸體驗的新世界。透過與e&的攜手合作，將釋放人們的想像力，以更具吸引力及有趣的方式成就工作、學習或享受放鬆時刻，相信這僅僅是一個開端，目前已經迫不及待地想向世界展示e&元宇宙(e& Universe)，以及更多即將到來的驚人體驗。