東港大鮪魚航海共融公園自7月啟用後，不僅成了孩子們的天堂，還連續2個月獲得4項國際大獎肯定。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

東港大鮪魚航海共融公園自7月啟用後，不僅成了孩子們的天堂，還連續2個月獲得4項國際大獎肯定。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

東港大鮪魚航海共融公園自7月啟用後，不僅成了孩子們的天堂，還連續2個月從數萬件作品中脫穎而出、獲得4項國際大獎肯定，有美國「NUSE DESIGN AWARDS」遊戲空間景觀銀獎、「Parks ＆ Open Space Landscape」公園及公共空間銀獎、以及「The TITAN Property Awards」遊樂空間景觀金獎、「Parks ＆ Open Space Landscape」公園及公共空間金獎，建築實力備受肯定。

屏縣府指出，東港大鮪魚航海共融公園繼9月獲得美國「NUSE DESIGN AWARDS」遊戲空間景觀銀獎、「Parks ＆ Open Space Landscape」公園及公共空間銀獎的雙重殊榮後，10月又獲美國「The TITAN Property Awards」設計獎項中的遊樂空間景觀與「Parks ＆ Open Space Landscape」公園及公共空間金獎的雙重殊榮，可說是錦上添花。

縣府表示，今年美國TITAN地產大獎共18個比賽項次，吸引美、英、德國等108個國家參賽，超過6萬5000件作品參賽，由200位國際評審評比，屏東東港大鮪魚航海樂園在眾多作品中脫穎而出，實屬不易。

水利處表示，大鮪魚航海共融公園是以改造東港兒童公園舊有空間，並加強服務機能、以及落實兒童話語權為設計前提，從設計階段的親子對談工作坊至完工，注重每一個環節，精心地為東港地區注入一份人文訴求的多功能兒童共融式公園，使公園不只是提供在地居民作休憩使用的場所，更能成為包含成人體健機能、生態教育及親子共享的全方位新據點。

美國TITAN Property Awards地產大獎是美國國際獎項協會（IAA），旨在表揚全球建設及地產產業內不斷提升標準的設計師及從業人員，TITAN地產大獎評選類別包括房地產開發、建築、室內設計、房地產等獎項，獲得殊榮作品將能在TITAN Property Awards的網站上展示長達5年，以提供增加國際交流和吸引合作的機會。