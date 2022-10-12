勇士「追夢」格林（Draymond Green）打人事件因為新聞炒得太大，已經不是私下的小打小鬧，有人指出普爾（Jordan Poole）現在還沒原諒格林。《Locked On Warriors》播客主持人薩沙茲（Cyrus Saatsaz）說：「根據我得到的內幕消息，普爾還沒有原諒追夢，兩人至今沒交談，普爾很不高興。當然我能理解，這影像看上去非常糟，很傷人的自尊。」

薩沙茲指出，過去一力維護格林的主將柯瑞（Stephen Curry）這回沒有像以往那樣幫格林說話，如果柯瑞厭倦了老是出事的格林，那麼格林很可能會被勇士放棄。很難想像格林會被禁賽，勇士例行賽首戰將在主場進行冠軍戒指典禮，身為王朝的一份子，球團不會讓格林缺席。

同時也有人替格林叫屈，薩沙茲提到這段影片沒有錄進聲音，當時普爾可能說了什麼挑釁格林的重話。好萊塢影星威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡典禮是因為老婆掉髮被嘲笑而上台揍人，雖然不能合理化他的行為，起碼能讓人知道他失控的原因。

格林受盡網友冷嘲熱諷，最多人嘲笑的是他打了「卒仔拳」（sucker punch）也就是打冷拳，在對手無防備的情況下出手。格林的母親瑪莉巴柏（Mary Babers Green）在推特為兒子辯解：「那不是卒仔拳，格林走向普爾時沒有惡意，他雙手是放下的，他面對面想要講清楚，被對方推了一下才做出反應。」這套說詞在被網友罵翻了之後，格林媽宣布暫時關閉推特帳號。