苗栗縣今天12日新增新冠肺炎本土確診1345例，其中男性629人、女性716人，年齡分布1歲以下至96歲，現居家隔離人數達6586人，今年1月1日至今天0點，累積本土案例15萬3763人，人口占比確診率達28.73％。

衛生局長張蕊仙表示，秋冬是新冠、流感好發季節，通常一般感冒會有發燒、呼吸道，以及1到2個全身性症狀，如果是流感症狀會增加發燒、頭痛，呼吸道以及全身性症狀，新冠肺炎則以發熱、乾咳、乏力為主，另外Omicron又增加極度疲勞以及喉嚨沙啞等症狀。

如果有疑慮民眾可先自行進行新冠肺炎快篩；另如果疑罹患流感，可在醫師診斷評估符合症狀後免快篩即予以公費流感抗病毒試劑投藥。

苗栗縣衛生局指出，縣內公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所共84家，如有需要民眾可前往就醫。苗縣流感疫苗截至目前11天已施打近9萬劑，使用量達約40％，長者施打踴躍已2萬6195人施打，接種率27.09％，高於去年同期12.89％。流感疫苗用罄為止，請符合第1階段對象盡快施打，避免11月1日開放第2階段50到64歲對象搶打後無疫苗可接種。

縣長徐耀昌說，近來新冠疫情仍處於高原期，請民眾務必做好個人衛生防護措施，勤洗手、戴口罩，共同落實防疫措施。心血管疾病、慢性病患要特別注意保暖，長者、高風險族群也要盡快施打流感疫苗，保護自己及家人健康，共同守護社區健康。