新北市長侯友宜表示，感謝急救責任醫院、相關公會及第一線醫療夥伴扛起守住疫情的重責。（陳慰慈攝）

新北市長侯友宜頒獎給亞東醫院團隊，感謝他們無私奉獻，守住新北疫情。 （陳慰慈攝）

13日起國境開放，感謝醫療院所與公會無私奉獻精神，攜手與新北市挺過2年多來的疫情挑戰，新北市衛生局今舉辦「疫路同行-感恩有你」感恩會，新北市長侯友宜頒發新北市防疫貢獻獎、防疫卓越獎、居家照護（核心醫院）防疫貢獻獎、社區篩檢防疫貢獻獎及疫苗接種獎等5大獎項，給予防疫有功單位，並二度鞠躬感謝肯定大家在崗位上無畏無懼、挺身抗疫，守護新北市民健康。

侯友宜致詞表示，擔任市長4年，其中2年多都在拚防疫，新北市在疫情爆發時都是重中之重，但醫療量能全國倒數第二，感謝急救責任醫院、相關公會及第一線醫療夥伴扛起守住疫情的重責，否則今天新北絕對不會像現在這樣疫情趨緩，所以今藉由茶會表達感恩。

侯友宜指出，新北有38座社區篩檢站、疫苗接種1050萬劑、居家照護130萬人次都是全國最多，守住新北疫情才能讓台灣疫情下降，談及這2年多的抗疫的心路歷程，他語重心長表示，今天並非疫情結束，而是在一個階段的感恩，相信以現在的醫療量能與作戰體系精神，目前疫情看似高原期，相信可以再往下，守護市民回到正常生活是你我責任。

侯友宜強調，市府如有做得不好不對的地方，一切都是他的錯，非第一線同仁的錯，醫護同仁與衛生所盡了最大的力量，沒有一個人不盡力，凡事盡力全以以赴，做不好可以檢討，在防疫路上你我並肩作戰，有血濃於水的革命情感，就像當年他當刑警時，帶著弟兄在槍林彈雨中浴血奮戰的情感，超越職位高低。

衛生局表示，將持續監測國際及國內疫情，調整防疫策略，以迅速應變疫情變化，並與醫療院所及公會持續合作無間，共同守護市民健康，防疫路上感恩這些防疫夥伴，疫起同行並肩作戰為新北防疫盡最大的心力。