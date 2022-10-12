台南一名退役滑輪溜冰女選手於臉書控訴曾遭教練猥褻。(摘自臉書)

台南一名退役滑輪溜冰女選手透過臉書控訴20多年前升國中時，遭南部某男教練摸胸性騷擾，貼出和教練對話串「我需要你對我公開道歉」。台南市教育局表示，經調查女選手當年為移地訓練遭該名教練猥褻，已掌握涉案教練身分，已立即移轉案件查處管轄權至行為人所屬縣市調查，教育局也會持續追蹤調查。

這名女選手以「選手生涯最黑暗的一天」發文指出，20多年遭到某男教練襲胸等性騷擾，讓她處於恐懼之中，每次與這名教練同場合也都膽戰心驚，「你對當年完全沒有一絲愧疚嗎？」「你欠我一個道歉」。

該名女子也提到，有次比賽回到台南，被女教練詢問某教練是否「碰妳」，她回稱「是」，但教練只說「我就知道」，之後默默沒有下文。她說，自己因為家境原因，從小沒人能幫助她，連最依賴的教練也不過如此反應，「我一直覺得自己很糟糕，也害怕被別人發現這件事，好像做錯事的人是我」。

女子如今已婚，鼓起勇氣質問教練，「你好好想想當年怎麼踐踏我的？憑什麼讓我過恐懼的生活？就憑你是南部數一數二的教練，大家都尊重你，就可以隻手遮天。」該名男教練則回以「很難過造成妳心理陰影」，也頻說「那是我年輕的錯」，數度抱歉。不過隔了一天，該名教練口氣則有所轉變，聲稱「可能是我老了，有些認真想過，但真的完全沒印象。」

台南市教育局指出，針對該名台南退役溜冰選手於過去訓練期間至外縣市移地訓練，疑遭教練性猥褻一案，經初步了解，涉案行為人為南部某縣市教練，在確認相關資訊後，會立即移轉案件查處的管轄權至行為人所屬學校及縣市政府調查，教育局也會持續追蹤調查情形。