繼去年底水試所於高雄成立全國首座水產加值打樣中心後，國立海洋大學獲得行政院農委會農村再生計畫補助，成立北區第一座水產加值打樣中心，12日舉辦開幕啟用典禮，將提供漁民與漁民團體加工技術輔導，並協助建立初級加工產品的標準製程。

農委會副主委陳添壽特地到場為水產加值打樣中心揭牌，他表示，商品開發需要龐大的資金，對農漁民是不容易的，海大將協助農漁民將他們很好產品跟創意開發出高價值商品。

海大校長許泰文表示，這個加值打樣中心將結合宜蘭大學、桃園、苗栗、花蓮、臺東農改場及下個月開幕的臺灣大學打樣中心，成立東北區域聯盟，以一條龍合作模式協助農漁民包裝設計與品牌行銷，藉由農漁民、農委會及全臺打樣中心區於聯盟合作將創造我國農漁產業再升級加值，提供國人更衛生安全及營養的農漁國產品。

北區水產加值打樣中心設於海洋大學食品科學系工程館，有全自動魚類開背機、落地型魚類剝皮機、電熱真空式二重釜、真空油炸機等多樣儀器設備，不論是初級加工或深度加工的類型海大都可以協助製程。

打樣中心整合海大內部資源，從原料到加工、商品設計與行銷均具有專門面向的科系，提供漁民一站式的諮詢服務，包含評估、打樣、試量產、包裝設計、食品安全檢驗等，並協助媒合食品代工廠放大製程，以「整合、加值、創新」的核心規畫，提高水產品價值，協助漁民順利推動水產品在地生產、加強製程安全、產品多元行銷，開發在地食材新需求，創造永續經營的機制。