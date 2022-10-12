花蓮縣文化局今公布新建圖書館的模型圖，建物外觀及內部空間結合「洄瀾」、「縱谷」及「疊石」等3種元素，規模更是原館的3倍，且館內還會新設多功能展演室、委外營運空間等，預計2026年完工；圖為建物內部。（羅亦晽攝）

花蓮縣文化局圖書館使用迄今已近40年，設施老舊，且地板面積不符合縣級圖書館標準，經選址、爭取經費及招標等過程，12日公布新館樣貌，除結合「洄瀾」、「縱谷」及「疊石」等3種元素，建物規模更是原館的3倍，且館內還會新設多功能展演室、委外營運空間等，總工程經費近8.5億元，預計2026年完工。

文化局圖書館建於1983年，館舍、管線隨使用年限逐漸老舊，館方常需封館維修，且現樓地板面積僅4200平方公尺，不符「公共圖書館設立及營運標準」縣級圖書館標準，文化局原本選6個基地新建，考量縣民使用習慣及文化園區整體規畫，最終選擇原址重建。

新建圖書館工程7月首次公開招標卻因只有1個團隊投標而流標，本月5日再度招標，吸引2個團隊投標，經評選委員聽取2間廠商簡報介紹，文化局於今天公布該採購案的發包結果，由林洲民建築師事務所、仲觀聯合建築師事務所及巨全營造公司組成的統包團隊得標。

建築師林洲民表示，新圖書館的設計主要以「洄瀾」、「縱谷」及「疊石」等3種元素構成，新館南北端、內部的營運、典藏及行政空間，就像疊石一樣疊在一起，館內中間的空間則是縱谷的呈現，最後利用洄瀾是抽象的河海交界，象徵圖書館又是人與知識交流之處，整棟建築物即為花蓮的精神。

文化局圖書資訊科長伊布．達納畢瑪表示，新建圖書館工程總經費約8億4943萬元，其中花東基金、教育部補助約9成經費，工期為1200個工作天，預計明年初動工，2026年完工。

伊布．達納畢瑪說，新館為地下1層、地上4層樓且面積為1萬3000平方公尺的建築物，初步規畫地下1層樓為停車場使用，1樓除維持原先的期刊區，將另闢委外商業空間，2樓為多媒體視聽區、讀者服務區等，3樓為寧靜閱讀區及新設的多功能展演空間，4樓則是文化局辦公室，未來將視情況滾動式檢討空間規畫，並討論是否會開放頂樓空間給民眾使用。

縣長徐榛蔚表示，新館從2015年爭取經費至2022年準備興建，歷經多次物價調整，感謝廠商將有限的經費花在刀口上，發揮最大效益，期待在1200個工作天後見到嶄新的圖書館，相信它未來能成為沈澱身心靈之處。

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