一名女網友表示，最近外出兩周，出門前特地把所有電器都關閉，只有小冰箱有插電運轉，沒想到短短兩周的時間，電費竟然狂飆600度，讓她看到秒傻眼，引起網友討論，不少人驚呼，這也太誇張了，建議原PO快點檢查有沒有被偷電。

一名女網友近日在Dcard上分享，她最近外出2周，離開前她有吹2天的冷氣，但也不是24小時都開著，當初想說要離開的時間蠻長的，因此出門前將家中的電器都關閉，並拔掉插頭，只有小冰箱放著繼續運轉。

女網友表示，本以為兩周不在家，就算小冰箱沒斷電，電費應該也會比較少，怎知短短兩周，電費竟然狂飆600度，讓她非常傻眼，而且她的電費收費方式為1度5元，因此她忍不住為自己的荷包流淚。

貼文引起網友討論，「600度也太誇張了」、「換過兩間房子，小冰箱1天都用不到1度電耶，反而是冷氣比較像是吃電怪獸」、「確定沒有看錯位數嗎？這個有點太多欸」、「我覺得不可能欸太扯了，我2個月才455度，其中公共電40度」。

另有網友列出4點原PO電費暴增的可能原因，首先可以透過水電檢查看有沒有沒被偷接電；接著再確認一下自己沒有看錯電表；再者則是冰箱裡面是否放太多食物，或是結霜太嚴重；最後則是冰箱壞掉了，所以瘋狂運轉，導致很耗電。