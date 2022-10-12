軍工及電動車需求穩定，圓裕(6835)明年業績不看淡，圓裕總經理杜淑敏表示，今年下半年及明營運審慎樂觀，明年業績可望比今年好。

圓裕成立於1980年6月，以電子配線起家，之後跨入軟性印刷電路板生產，為鴻海(2317)集團外國內唯一同時具備軟板和電子線組設計生產、零件焊接的供應商，目前軟板類產品佔圓裕營收比重約90%，其中雙面板和多層板合計佔85.5%，電子線組等其他產品佔約一成，產品應用範圍包括軍工規、商務型及消費型筆電及平板、工規智慧型手持裝置、智慧型手機、穿戴裝置、LCD面板、電池線組、車燈模組、POS機、車用影音等，近幾年公司專注利基型產業用軟板，軍工規產品佔圓裕的產品應用產業比重約5成，商務及消費型電子產品則各約20%，且主要客戶多為合作10年以上之國內外知名科技大廠，合作關係穩固，大幅降低公司營運受全球經濟不景氣衝擊。

國際市場調查機構Verified Market Research報告預測，全球汽車產業軟板市場規模將從2022年的3.42億美元，成長到2030年的6.59億美元，年均複合成長率可增長8.6%。

圓裕副總經理郭明豐表示，軟板本就是高度客製化產品，軍工規對產品穩定度要求高，研發過程需經數十次改版，圓裕的研發能量每月多達三、四百件，為業界佼佼者，可提供高度客製化、少量多樣化產品一站式解決方案，因此有駕馭商用、電競電子產品和車用領域的能耐，尤其汽車的設計研發周期長，合作廠商必須有耐心陪客戶走完研發過程才能量產，圓裕基於過去研發、設計到生產的實績，因此有信心跨足汽機車產業。

今年(2022年)上半年車用電子佔圓裕產品的應用產業約3.6%，除鞏固目前電動車客戶獨家供應商地位，圓裕亦積極開拓燃油車和兩輪車車燈模組商機及醫療領域軟板，目前已有多家客戶小量試樣交易或進入交易前的審廠流程，預計明年可進入量產階段，可望成為公司未來持續成長動能之一。

圓裕已加入北美進出口協會、貿協資料鏈計畫，準備在歐洲開闢業務據點，法人預估，公司車用電子營收明年可望翻倍成長。

圓裕今年9月營收2.45億元，年增5.26%，累計1到9月營收21.31億元，年成長5.07%。