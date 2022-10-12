國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家周二表示，各國央行對抗通膨的戰役可能還需要兩年時間才能奏效，而這將導致失業率攀升，也將使許多人的生活水平降低。

IMF經濟顧問古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）在接受路透社訪問時表示，排除能源與食品價格的「核心」通膨壓力需要時間才能降至央行設定的約2%目標，「我們的預測是核心通膨將開始下降，但不會在2023年回到央行設定的目標，應該會在2024年較接近達成目標。」

古林查斯表示，與此同時，失業率將升高，世界上許多人的生活水平可能惡化，有些人會發現很難找到工作。

IMF在周二早些時候發布最新的《世界經濟展望》報告，雖然維持今年全球經濟成長3.2%的預測不變，但是將2023年全球增長預測從7月時預估的2.9%下修至2.7%，為2001年以來最疲弱成長，對許多人而言，如此疲弱的成長力道「感覺就像經濟衰退」。

IMF警告金融市場脫序的風險正在升高，但同時也強調各央行應該「堅持到底」以擊退通膨預期。

古林查斯表示：「我們仍將面臨通膨，而經濟將開始放緩，人們將覺得這不是一個令人愉快的處境」。

就全球抗通膨大戲的主角美國而言，古林查斯表示，IMF預估，隨著美國經濟成長率在2023年放緩至相當疲弱的1.0%，其失業率將在未來兩年內將從目前的歷史低點3.5%升至約5.5%。這將導致更多美國人失業且難以找到新工作，與當前過熱的勞動力市場迵然不同。目前每一個未就業的美國人平均擁有兩個職缺。

他並表示，就換取通膨重返央行目標而言，美國失業率上升兩個百分點已經是一個「相當溫和的結果」。他表示，美國經濟仍然脆弱，許多因素都可能使其陷入衰退，例如能源價格帶來進一步的衝擊，以及金融市場陷入混亂。

今年1月才加入IMF的古林查斯表示，各國央行在收緊貨幣政策方面「超前部署」以強力對抗通膨，這一點很重要，而聯準會和一些其他央行已經這麼做。

此外，他不排除後續升息強度放緩的可能性，並表示聯準會已經升息3個百分點，目標是升息4.5個百分點，但聯準會「多快」達到目標的重要性，可能不如它確實達到目標，且在某種程度上使貨幣政策達到「夠中性、甚至是緊縮性（contractionary ）的水準」，方能降低物價壓力。