日本股市12日多空交戰，雙方勢均力敵下以近乎平盤作收，日經指數收26,396.83點，跌4.42點。同時，東證收1,869點，跌2.24點或0.12%。

半導體族群持續是被出脫的對象，東京威力科創收跌4.39%，愛德萬測試也跌2.87%。Okachi證券認為，半導體類股似乎尚未觸底，目前看起來，市場賣出高科技相關股票，同時買進內需型的。

12日新掛牌的系統單晶片業者Socionext比現不俗，股價最後收在3,950日圓的價格交易，比上市價要高出8.2%。同時，也是今年以來，日本股市最大規模的IPO(股票初次公開交易)。

在亞洲匯市盤中，日圓兌一美元在145.74到146.38之間整理，貶值0.3%左右。上個月下旬當日圓貶至145.9時，是日本政府自1998年以來再次進場，實際阻貶日圓。日圓12日走貶，3大日系車商中卻僅豐田漲1.2%，日產跌2.43%，本田也跌0.84%。

內需股中，在日本大開邊境後，以旅遊以及零售相關股票漲較多，JR東海鐵路漲2.14%，JR西日本漲2.69%。另外，擁有7-ELEVEN便利超商的Seven & I控股漲3.68%，Aeon永旺超市也漲3.61%。