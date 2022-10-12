中新網報導，大陸商務部網站12日消息，商務部服貿司負責人介紹今年1-8月服務貿易發展，繼續保持平穩增長。服務進出口總額3兆9375.6億元(人民幣，下同)，同比增長20.4％；其中服務出口1兆9082.4億元，增長23.1％；進口2兆0293.2億元，增長17.9％。服務出口增幅大於進口5.2個百分點，帶動服務貿易逆差下降29.5％至1210.8億元。8月當月，中國服務進出口總額5437.9億元，同比增長17.6％。

大陸商務部分析，主要呈現以下特點：

知識密集型服務貿易穩定增長。1-8月，知識密集型服務進出口1兆6432.7億元，增長11.4％。其中，知識密集型服務出口9297.9億元，增長15.7％；出口增長較快的領域是智慧財產權使用費、電信電腦和資訊服務，分別增長24％、18.4％。知識密集型服務進口7134.8億元，增長6.2％；進口增長較快的領域是保險服務，增速達64.4％。

旅行服務進出口保持增長。1-8月，中國旅行服務進出口5426.6億元，增長7.1％。剔除旅行服務，1-8月中國服務進出口增長22.8％，其中出口增長24.5％，進口增長20.8％；與2019年同期相比，服務進出口增長51.9％，其中出口增長67.8％，進口增長36.1％。