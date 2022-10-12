新北市地政局今辦理新莊、八里、林口及二重整體開發區8筆土地標售，共標脫5筆，總價約157.76億元，其中新莊北側知識產業園區區段徵收區唯一1筆特定產業專用區土地順利標脫，得標單價每坪約184萬元，總價約87億元。

地政局表示，新莊北側知識產業園區挾雙捷運優勢條件，聯通雙北並滿足沿線通勤及遊憩需求，特定產業專用區西側交通用地將規畫設置轉運站，打造三鐵匯集的TOD優勢區位，以期鏈結在地產業建立為金融與數位科技重鎮，並打造地標型企業總部。

另台北港特定區周邊淡江大橋、八里輕軌及淡北道路等公共建設陸續到位，近期智慧製造及物流產業逐步發展，將以在地生產連結貿易門戶成為經貿產業鏈，這次標售後，區內土地均已標租售完畢；林口重劃區近年地方建設及投資增溫，並因林口工一重劃區開發帶動本次脫標率，顯示未來發展可期。

地政局進一步表示，二重土地因待標售土地較為畸零不易單獨使用，無人投標，將再擇期辦理標售，相關標售訊息可至「新北市土地標售行動網」查詢。