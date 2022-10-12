這點小錢也要貪？一名女網友日前與家人一起到台中自由路停車場繳費取車，結果繳費完忘記取停車卡，回頭找發現卡片被後方排隊車主掉包，留下沒繳錢的停車卡，惡劣行徑被女網友一家抓包後還裝傻，直到女網友說要報警，他才換回卡片，補繳停車費，讓女網友大罵「你的人格只有200是不是？」

這名女網友昨天（11日）在臉書「爆怨公社」說道，爸爸在台中自由路的停車場繳費機繳完停車費，忘記拿走停車票卡，竟然被排在後面的車主偷掉包，直到原PO一家的車被卡住出不去，才發現忘記拿票卡，但回頭去拿時，才發現票卡被掉換，遺留在現場的票卡還需繳200元。

原PO本以為是排在後面的駕駛誤拿，沒想到找到車主，對方還想裝傻，「直到我們說要報警、這邊到處都有監視器，才悻悻然的拿出錢，補繳自己的停車費。」

該駕駛的惡劣行徑讓原PO看傻眼，PO文大罵「有錢開車卻沒錢繳停車費，到底是多可悲」，更說道「你踢到鐵板了，我們家車才剛買新的，車屁股都有加裝高清全程錄影，你貪婪的嘴臉跟你的車號清清楚楚，替你家人感到羞恥丟臉！」

對此，其他網友們也留言：「真可惡，這點省不掉的錢也想省，真的報警了只有更吃虧而已」、「真的沒錢不要買車，200繳不出來，笑死」、「為了200元作出這種事情真的很不值得耶」、「應該直接讓他開出去再報案，看是民法不當得利還是刑法的詐欺，要上法院還遠多過200元」。