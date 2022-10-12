不少民眾在新冠肺炎康復後留下後遺症，對生活造成偌大影響。胸腔科醫生蘇一峰分享真實病例，一名男性患者確診後竟然「失聲」，就醫3個月仍然毫無起色，而蘇一峰開出化痰藥診治，果然讓患者的聲音逐漸復原，讓他自豪「絕招一樣好用」。

蘇一峰上月29日在臉書貼出一段影片，一名青壯年患者確診新冠肺炎後，聲音竟變得沙啞微弱，無法正常與人溝通，待新冠肺炎康復後，這名病患去醫學中心治療了3個月，還是不見病情好轉。

蘇一峰今（12）日再度分享影片，表示這名患者來看診後已服藥兩周，影片中醫生詢問：「你覺得裡面藥最有用的是發泡錠嗎？因為你其他藥物停掉了」，病患回應，或許是自己的體質較敏感，藥物進到體內不久就會有反應，因此他最後只繼續服用「化痰藥物NAC發泡錠」，平時備在身上，喉嚨不舒服才會吃。

在蘇一峰的診治下，患者的聲音明顯改善許多。（影片來源／FB蘇一峰）

而影片中的聲音明顯能聽見，患者的嗓音雖略帶沙啞，但已經改善許多，能正常與人溝通，也讓蘇一峰直說：「絕招果然還是一樣好用」。

最後，蘇一峰補充，這名患者有做過電腦斷層掃瞄，確定胸腔並沒有腫瘤，因為胸腔若長腫瘤壓迫到聲帶神經，也會導致聲音消失，因此遇到失去聲音的患者，他通常會直接安排胸腔電腦斷層掃描，確認是否有潛藏的癌症。