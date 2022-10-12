苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚救護精靈獎得主魏佩如（左2）、救護貢獻獎丁英盛（右2）。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚5個消防大隊執行新冠疫情救護任務。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚5個消防分隊執行火警搶救任務。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚泰安及獅潭等2個消防分隊執行山區救援任務。（謝明俊攝）

苗栗大千醫院醫師陳連書，連續10年出任苗栗縣消防局緊急救護任務醫療指導師，替消防人員執行急救時，提供適時有效的急救指引。另竹南分隊員魏佩如、銅鑼分隊員丁英盛都因在救護工作的特殊表現，縣長徐耀昌12日親自頒獎表揚3人，感謝他們對苗栗鄉親的貢獻。

消防局表示，台大醫學院畢業的陳連書進入苗栗大千醫院服務後，從2011年起擔任消防局緊急醫療指導醫師，至今年滿10年，期間協助指導縣內各地消防救護人員，處置急救案件相關指引，順利穩定病患病情，消防局特別頒贈醫療貢獻獎來表彰感謝陳連書對縣內急救醫療貢獻。

竹南消防分隊隊員魏佩如因在2021年間，執行救護任務中曾遇有OCHA急救案件共有12件，其中經由魏佩如急救成功而康復出院的共有3人，魏佩如因而榮獲消防署評比發給救護精靈獎。

銅鑼分隊隊員丁英盛，警專畢業服務至今已達23年，前期是在台北市消防局服務，經請調回苗栗縣消防局服務，丁英盛獲得高級救護員資格已滿15年以上，近5年中，每年救護平均239件。消防局特別表彰丁員積極服精神，特由縣長徐耀昌頒贈資深救護貢獻獎。

今年新冠疫情大爆發，苗栗縣消防局執行COVID-19救護工作，今年4至6月分救護出勤達521次，送醫人數達545人次，獲得消防署核發獎勵金總計163萬5千元。

另外，徐耀昌並頒贈救災工作獎勵金，包括，今年8月22日竹南分隊搶救竹南鎮西濱垃圾掩埋場火警，徹夜搶救，辛勞得力。今年8月27日後龍分隊搶救後龍鎮永發紙廠火警，搶救前後費時8日，特別辛勞。今年9月19日三義分隊搶救雕刻南街住宅火警，成功救援民眾1。今年年10月2日銅鑼分隊搶救大揚科技公司火警，搶救前後發費2天，今年10月3日頭份分隊搶救立德街住宅火警，成功救出民眾6人。今年8月14日泰安分隊觀霧瀑布山域事故救援，搜救前後費時14天，順利完成任務。今年年9月18日泰安分隊鳥嘴山山域事故救援，成功救援民眾1人。今年9月22日泰安分隊大霸尖山登山步道山域事故，成功救援民眾1人。今年9月24日獅潭分隊仙山山域事故，救援民眾1人。