根據中新網報導，中科院合肥物質科學研究院合作開發的納米孔測序技術，可用于癌症患者感染病原體的快速檢測，並將該成果線上發表在國際知名期刊 Frontiers in Cellular and Infection Microbiology上。

該研究招募了56名疑似感染的免疫功能低下的癌症患者，透過採集痰液、血液等體液樣本，通過納米孔擴增測序技術檢測潛在微生物病原體，並和傳統的培養方法結果相比較。與傳統培養方法相比，納米孔測序能夠更敏感的檢測腫瘤伴隨細菌感染，苛養菌感染和合併感染，平均周轉時間縮短約17.5小時。

由於癌症患者感染和感染相關死亡的風險很高，因此，及時診斷和精準抗感染治療至關重要。該研究目的在於評估納米孔擴增測序技術在識別免疫功能低下的癌症患者微生物感染方面的性能。

據了解，該成果由中科院合肥研究院健康所谷紅倉三代納米孔測序團隊與合肥腫瘤醫院王宏志團隊、醫學病理中心鄧慶梅團隊等人合作而成。

該研究表明，納米孔擴增測序作為一種快速精確方法，可用於疑似感染的免疫功能低下的癌症患者的病原體檢測，這種新穎且高靈敏度的方法將通過促進感染的及時診斷和精確的抗感染治療，並改善免疫功能低下的癌症患者的癒後。