歐洲能源危機延燒，今年冬天將面臨供電挑戰。汽車預測機構S&P Global Mobility警告，在最壞情況下，歐洲能源危機將使汽車產量在2023年底前減少近40%，即每季度超過100萬輛汽車。

根據路透社報導，隨歐洲能源價格飆升，嚴冬可能會使某些汽車行業的生產線面臨無法運轉的風險，S&P Global Mobility表示，目前汽車生產成本已經上升到每輛687歐元至773歐元之間，遠高於能源危機前50歐元的水平，這給小型供應商帶來了壓力。

S&P Global Mobility曾預測，到2023年，每季度汽車製造業產量將在400萬至450萬輛新車之間。但是高昂的水電費，以及政府要求公司在能源配給情況下減少用電量，可能會使每季度產量降至275萬輛~300萬輛汽車，下降近40%。

S&P Global Mobility警告，汽車供應鏈瓶頸問題將跟隨能源危機惡化，而且零件製造商可能因高能源價格停產或者減產。該機構分析師Edwin Pope表示，雖然汽車行業可能可以挺過這個冬天，但如果歐洲接下來沒有制定計劃，許多汽車供應商可能無法生存。

該預測並考察歐洲11個主要的汽車生產中心，其中西班牙、義大利和比利時的汽車工廠面臨的風險最大，這三個國家在能源自給自足方面的得分最低。至於德國則受益於對天然氣發電的依賴程度相對較低，以及目前的天然氣儲量水平相對較高，因此該國汽車業受到的衝擊較小。