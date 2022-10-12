芬園鄉長林世明表示，庄役場列入縣定古蹟，已經是全民公共財，塵封古董級保險櫃，公開懸賞徵求開鎖達人前來挑戰解鎖，揭開歷史祕密。（芬園鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

芬園鄉長林世明表示，庄役場列入縣定古蹟，已經是全民公共財，塵封古董級保險櫃，公開懸賞徵求開鎖達人前來挑戰解鎖，揭開歷史祕密。（芬園鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

「也許裡面藏著金條，亦或是芬園寶藏圖，還是未出土的歷史檔案」百年前的保險櫃長什麼樣子，或許沒人想過，芬園庄役場整修，發現一只古董級保險櫃，且打不開，掀起人們好奇裡頭藏著什麼驚天祕密，芬園鄉公所懸賞獎金5000元整，徵求全台高手前來解鎖，讓祕密「出櫃」。

彰化縣古蹟芬園庄役場將近80歲，是少數保留下來的庄役場，1994年新公所完工後遷移，閒置荒廢至今已近30年，一度被拆。芬園公所積極向中央爭取經費，進行修復再利用，計畫投入4500萬元修復，去年底已經開工，整修期間陸續取出多項歷史文物及照片，在10月3日起至11月30日止，在芬緣卡打車驛站內展出，讓民眾搶先一睹芬園的舊場景，找回共同的歷史記憶。

其中，還留下一座古董級保險櫃，因年代已久沒人知道密碼，鑰匙也不知去向，致無法開啟，掀起人們無限好奇，也許是歷史檔案、也許戰爭吃緊，裡面藏著金條或者什麼好東西，但也有可能空無一物。

芬園鄉長林世明表示，庄役場列入縣定古蹟，已經是全民公共財，無論裏頭鎖著什麼，隨著整修腳步，也到了公諸於世的時候，為揭開神秘保險櫃保存的珍貴歷史資料，今公開懸賞徵求開鎖達人前來挑戰解鎖，也邀請鄉親、全國民眾一起來見證，欣賞芬園珍貴的歷史文物、歷史照片，來趟芬園輕旅行。