國立台東大學數位媒體與文教產業學系年度盛事「金樹莓獎」頒獎典禮，系學會開場表演。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學數位媒體與文教產業學系年度盛事「金樹莓獎」獎座。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學數位媒體與文教產業學系年度盛事「金樹莓獎」頒獎典禮，數媒系主任賀俊智（左）頒發延平鄉公所感謝狀給大三同學許晏瑜（右）。（國立台東大學提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學數位媒體與文教產業學系年度盛事「金樹莓獎」頒獎典禮，比照金馬獎大型典禮進場形式，由學生穿著田園主題服裝走上紅毯，有人扮水果，有的扮成小動物，系上教授群則不計形象扛著鋤頭扮演農夫，系主任賀俊智說，無論田園的水果、花草、樹木，老師就像農夫默默耕耘，把你們慢慢養大。

學生盛裝出席、有歐式莊園風、紳士風，也有學生搞怪扮成田園中的水果、小動物，兩人一組踏上紅毯，接著在主題意象前合影後步入會場，等待緊張的頒獎時刻，宛如1場熱鬧的大型派對。

壓軸登場的校長和數媒系教授群驚艷眾人，每個人戴上斗笠、手套，手持鐵鏟和鋤頭等農具，全套農夫裝粉墨登場，成為典禮最矚目的焦點。校方表示，以「松鼠」來象徵學生的活潑與熱情，大家朝著美味可口的樹莓（數媒）而來，田園風則是呼應台東地理環境。

金樹莓獎頒獎典禮邁入第7屆，頒發獎項包括行銷設計類、3D設計類、互動設計類、影片製作類、平面設計類、設計藝術類與最佳人氣獎等，透過入圍與得獎提升信心。

賀俊智表示，系上學生大多沒有藝術設計背景，入學後從零開始學習素描、色彩學及基本設計，逐步進階到專業動畫、遊戲以及互動設計媒體等數位技術，近年畢業生在相關領域都有不錯的成就，經由引導下，學生對未來的路越來越明確，「就像今年的主題，給一片田地，讓他們自然而然長出來」

系學會長李采妍說，同學都很努力創作，希望在四年中能獲得肯定，她大二時雖入圍卻無緣獎座，今年入圍4項「想拿金樹莓，上課更有動力」她說，讓大一新生觀摩學長姐的作品，對未來學習能有更具體的規畫，朝著金樹莓獎奮發向上。

此外，大三學生許晏瑜大一時的色彩學作品，受到延平鄉公所青睞，已接洽購買作為鄉公所明年的年曆設計，賀俊智特別在典禮中頒發鄉公所的感謝狀，希望藉此機會鼓勵新生們，不要小看自己的潛力，只要用心就有機會發光發熱。