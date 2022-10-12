面對少子化危機，國立高雄大學日前與台南大學附屬高中舉辦「職場英語與外文商學探索營隊」，讓高中生能夠實際進入課堂與大學生一起上課。高大坦言，該校成立才22年，資源與其他老國立大學相比更顯不足，希望透過活動吸引學子未來就讀高大。

除了外語系所的體驗、認識外，此營隊管理學院場次也邀請亞太工商管理學系陳宜伶教授協辦，亞太工商管理學系教授暨教務長陳一民也到場勉勵南大附中的學生。

亞太工商管理系上的兩個雙主修學生分享心路歷程，分別是傅沛雯雙主修資訊工程系與林欣怡雙主修財經法律系。兩人與學生分享雙主修可能會遭遇到的問題，如衝堂及可能面臨延畢，該如何調整心態等。

除了英語簡報技巧的介紹外，鄭月婷教授也帶領高大西語系優秀學生團隊，讓學生實際體驗朗讀、口語面試以及用英文簡報的訣竅，提供學生練習英文口說的機會，讓他們學習在短時間內快速構思好想法，並嘗試表達。

一名台南大學附屬高中學生在活動後表示，在一整天的參訪後，讓他對未來有了更明確的方向，未來可能就讀高雄大學西語系。