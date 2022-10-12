天氣逐漸轉涼，不少人出現打噴嚏、眼睛癢等過敏症狀，讓人感到非常不適。營養師近日提到，當連續3天出現打噴嚏、眼睛癢、鼻子癢、流鼻水及鼻塞等，其實就是過敏性鼻炎發作，除了靠藥物改善外，還可以補充6種食材加強免疫力，幫助對抗過敏。

臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」指出，不少人遇到天氣變涼後，就會出現打噴嚏、眼睛癢、鼻子癢、流鼻水及鼻塞等症狀，持續3天都未改善，就是過敏性鼻炎發作，屬於發炎反應，是一種自然過程，幫助身體癒合並保護免受感染、疾病或受傷等有害事物侵害，但卻會造成身體不適，可以多補充幫助對抗季節性過敏的食物改善。

第一種是「柑橘類水果」，例如柚子、柳橙、檸檬，富含維生素C、柑橘類黃酮，能有效防止體內發炎反應，是天然的抗組胺藥。第二是「番茄」，除了有維生素C，還富含番茄紅素，能降低嗜酸性粒細胞的過敏反應，而且番茄紅素煮熟後，更容易被人體吸收，建議民眾選擇罐裝或煮熟的番茄，能夠獲得更佳的營養。

第三是「高脂魚」，研究發現攝取優質脂肪酸，除了有天然抗炎作用，還能增強免疫系統，尤其是Omega-3，有效提升抗過敏能力，還可以改善哮喘，例如鮭魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等。第四是「益生菌」，可以從優格、康普茶、泡菜、乳酪攝取，能使腸道保持健康，有助於免疫平衡的發展。

第五「洋蔥」富含槲皮素，是一種生物類黃酮，可作為抗組胺幫手，減少季節性過敏症狀，還含有抗炎和抗氧化化合物，建議民眾生吃，因為烹飪會減少槲皮素的總量。最後則是「香料」，例如生薑和薑黃，薑含抗氧化和抗炎的植物化學物質，有益於身體健康，而薑黃的活性成分薑黃素是一種具抗過敏特性的植物化學物質，有助於提高免疫力。