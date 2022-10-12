林志玲婚後重心放在家庭生活，定居在東京，2年淡出螢光幕前鮮少露面，今（12日）出席滴雞精品牌代言記者會，和主持人黃子佼育兒甘苦談，她坦言產後確實有經過一段低潮期「包括身體還沒復原、心情低落，應該就是大家說的憂鬱」，感謝身邊有老公的陪伴與支持，憶起之前求子，不惜打針吃藥的辛苦過程，她也哽咽表示「我也是經歷過非常多的努力，超過10幾次」。

林志玲坦言過去個性較好強，不過育兒這件事情沒辦法一個人完成，一定要找到心靈上的支持與後盾，這時候老公非常重要，「每天晚上睡前我們會牽手禱告，我也會告訴他我今天遇到的狀況，力不從心跟有點沮喪，他透過這樣會去了解，生活就會一起成長、改變和進步，對夫妻來說也是非常好的溝通。」得知她想去泡溫泉放鬆，AKIRA在他們結婚紀念日，也特別安排2天1夜的溫泉之旅，「當了媽媽可能連洗澡時間都縮短，不會去享受泡澡，那天我記得我去泡湯，他就幫我顧寶寶」。

林志玲12日出席田原香記者會，分享育兒甘苦談。（羅永銘攝）

高齡47歲得子的她也希望給大家信心，「我從來沒有放棄過，也相信有一天奇蹟會發生，所以我希望所有的女性朋友，也許很多單身、未婚的，妳可能很茫然，也許有一些到現在還是高齡、一直想要嘗試，還沒有辦法做到的，我覺得我也是經過非常非常多努力，超過10幾次嘗試，所以不要放棄，有信念，還有照顧好自己身體很重要，提早照顧好自己的身體」。說著她先是紅了眼眶，最後忍不住落淚，更再次喊話：「有很多媽媽都會面臨，這是現在社會普遍會存在的問題，再辛苦，它一定會過的！」

她也非常珍惜小孩每個成長過程，在日本沒有特別請保母，也會親手做副食品，「怕外面賣的會有化學調味，用心做這些也很有成就感」，更不忘大讚老公是神隊友，「沒有誰在什麼事情上是一定的擔當，隊友就是接力吧，沒辦法好好吃飯的話，就你先吃，吃完再我吃」，夫妻倆因為都是新手，「每一天我們都是一起學習，互相照顧和體諒，有時候我沒時間吃飯，他會幫我熱滴雞精或下廚」，半夜孩子哭時，林志玲體諒到老公白天還要上班，就會起床哄孩子，「生活中的小點滴我就會覺得很溫暖，2個人在一起，每天都可以找到一點小點滴讓妳覺得有幸福感。」

林志玲在日本沒有特別請保母，都是夫妻倆自己照顧。（羅永銘攝）

至於當媽媽最大的挑戰，林志玲說就是長期睡眠不足，每天生活都會被打亂，「把所有心思放在孩子身上，都是用很瑣碎的時間做自己的事，不過自己覺得睡眠調整好了以後，每天就有好的體力和精神去面對，要把自己照顧好才能照顧別人。」她說剛開始覺得，一邊照顧小寶寶，還要一邊把身體養回來，常常有一點力不從心的感覺，「但一定要告訴自己有一天很快就會過去了」。被問到有沒有二胎的計畫？林志玲說，「我沒有辦法辦到，身體會告訴你，我應該盡了所有該有的努力，獲得奇蹟的生命，感謝還是感謝。」