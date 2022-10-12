許多在減重的人都知道要少吃澱粉，多吃蛋白質與蔬菜水果，中醫師王心眉在臉書粉專指出，有些誤以為熱量低的食物，熱量其實並不低，多吃不見得有助於瘦身，她也列出了4大減重的地雷食物，包含甜份高的水果、酸的食品、百頁豆腐和飲料配料。

●甜份高的水果

很多人以為水果可以取代澱粉，就狂吃水果，但其實部分甜份高的水果熱量不輸澱粉；建議吃低糖度的水果，像是芭樂，比較安全。

●酸的食品／檸檬製品

許多酸的食品或是檸檬製品，經常使用糖來平衡酸味，雖然吃起來不太甜，但其實也是隱藏的地雷，容易讓人失去戒心，像是檸檬多多綠，酸酸甜甜的，喝起來很開胃，讓人想再吃其他的東西，就非常危險。

●百頁豆腐

不少減重的人會吃豆腐，因為豆腐是低脂肪、低碳水的食物，又有豐富植物性蛋白質，減脂又飽足。但其中要注意的就是百頁豆腐，因為製作過程中有加入油脂，是很難發現的隱藏熱量。

●飲料配料

有時候肚子沒有很餓，有些人就會不吃飯，只喝飲料充飢，並點無糖波霸、椰果、小芋圓等，茶雖然是無糖，但是波霸、珍珠、椰果本身含澱粉，一定會加入糖調味才好吃，因此熱量其實不低。

王心眉也提醒減重的3大飲食重點，第一少是少澱粉、多蛋白與多纖維；第二是烹調要少油、少鹽；第三則是多喝水。除此之外，現代大多數人因為工作繁忙，三餐老是在外，但外食為了美味，經常用多油、多鹽的料理方式，不利於減重，建議還是要以清淡蒸煮的方式，熱量才比較低。