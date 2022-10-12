台大選出工學院長陳文章成為新校長，會受教育部刁難而重蹈幾年前「管（中閔）案」的後塵嗎？教育部長潘文忠今天表示，這次台大校長遴選都有依照規範進行，整體也相當平順，台大將新校長人選提報上來後，教育部將依程序回覆給學校。

台大校長遴選委員會在2018年1月選出管中閔為校長，但民進黨政府卻傾國家之力打擊他，經過1年的延宕，他才得以在2019年1月上任。現在台大選出陳文章為下一任校長，許多人擔心如果這不是教育部喜歡的人選，是不是歷史會再重演？

教育部今天舉行部務會報，會前潘文忠受訪表示，經過2018年的台大校長遴選事件後，公立大學校長遴選都要組成工作小組，候選人也要依規定揭露相關資訊，到目前為止，已有幾所學校遴選出校長。

潘文忠說，近來公立大學校長遴選都確實各校自訂的規範進行，也都相當平順，台大目前還未將新校長人選函報教育部聘任，但只要他們將資料送來了，教育部就會依照相關程序回覆。

此外，2013年，只有國中畢業的世界級麵包師傅吳寶春進不了國內頂大高階管理碩士在職專班，教育部因此訂出「吳寶春條款」，讓專業領域具卓越成就表現的人可報考碩士班。南投縣議長何勝豐日前曝光他國小畢業，後來取得亞洲大學碩士學位，當時就是援用「吳寶春條款」。

潘文忠表示，國內目前有80所大學具備資格以「吳寶春條款」來招碩士生，教育部近來發文給他們，要求以比較客觀公正的方式來考量專業領域具卓越成就者報考碩士班，他們的專業必須要與報考的研究所具關連性，而且要有先備能力，才能因應入學後的學習需求。

潘文忠說，近期一些以「吳寶春條款」進入碩士班的個案引發社會討論，教育部將蒐集適用學校的執行情形，並彙整各界意見後，重新檢視這個條款。