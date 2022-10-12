桃市府環保局已上網公告招商，盼招商整建後，將園區打造成多元環境教育場域。（桃市府低碳暨環境教育中心提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府自2017年起連3年在新屋區舉辦桃園農業博覽會，2019年農博展期結束後，原場地轉型為新屋農博環境教育園區。不過近年參訪人數不甚理想，桃市府為活化園區土地利用，辦理增改修建營運移轉ROT案，公開招商近日起跑，盼透過引入民間資源，將園區打造成多元主題環教場域。

新屋農博環境教育園區自農博結束後，保留綠色方舟館、好客食堂、鼓勵好室、無代合願、奇幻漂流、碳索生活館、森活溫室與指揮中心等8處館舍，以及原有造景和服務性設施如廁所，並設有園區導覽、DIY體驗、兒童遊園推廣與免費露營等服務，據統計，2020年起平均每年入園人數約11萬人。

為活化園區利用，桃市府辦理ROT案招商，環保局已公告上網招標，標案公告60天後申請截止，日後園區仍須以環境教育為主軸，並優化相關餐飲、休憩、零售與露營住宿等服務，契約期間為25年，固定權利金每年50萬元，變動權利金視實際營收而定。

環保局也提出營運特別要求，園內碳索生活館須維持環境教育設施場所認證，將環教推廣串聯地方資源，例如設置旅遊諮詢站、協助機關推廣環境教育、結合周邊生態與景點規畫綠色套裝行程、辦理與地方人文生態有關的整合性大型活動等，盼將園區打造成兼具社區參與、農事與環境保育、文化導覽等多元環教場域。

桃市府低碳暨環教中心主任黃世昌說明，此案採ROT模式招商，業者可能收取門票維持營運，是否收費或如何收費，投資計畫書內將規畫，屆時整修工程預計3年內完成，再收取權利金。此外，2023世界客家博覽會的衛星場館，將設在園內的無代合願館，另將於議約時與廠商協商，工程期間是否開放部分展館。