《原子少年》冠軍團天王星人氣成員小孩(何世華)日前捲入性侵疑雲，儘管他第一時間發文道歉，演藝事業也宣告暫停，仍止不住非議，今(12日)他本人突透過律師發聲明，將從天王星退團，並正式向「維恩原創國際有限公司林宜慧」提告。

20歲的「小孩」（本名：何世華）先前在選秀節目《原子少年》中風光以冠軍團體「天王星」出道，未料近日遭網美爆料酒後意圖侵犯，小孩第一時間承認：「我和女生認識到交往的過程有愉快，也有沒顧慮到對方心情的地方，今天看到貼文，知道她這陣子的感受這麼不好，我感到很自責」，並強調願意接受公司一切懲處。

之後，網美和其家人正式到警局報案，指出：「這些種種行為不能被原諒，必須交由司法單位處理，避免更多未成年少女受到傷害」，並批評小孩不當使用暴力，指控小孩惡意流出交往間LINE對話企圖帶風向，小孩沉默2天後，本月8日改發出6點聲明反擊。

小孩強調，整件事情的核心問題在於「女方於我喝醉情況下來我家中，我是否違反女方意願脅迫求愛」，但雙方的記憶和說法有落差，會交由司法來判斷，更澄清，雙方發生親密關係是交往後的事，「且男女雙方均滿16歲在交往中的合意親密關係，並沒有違反法律」，最後更點名對不起其他的原子少年，隊友們都是熱血追逐星夢的人，「不該被我耽誤」，今他進一步發表退團聲明，並強調會提告假新聞媒體，以司法公權力捍衛清白。

他也表示個人多年努力化為泡影事小，但是團員演藝權益事大，才會懇求終止與兩家公司的合約，讓資源能完整給予天王星其他團員。

理樸法律事務所謹代表當事人何世華（藝名：小孩），發表下列聲明：

1、 何世華現為滾石唱片與野火娛樂簽約之天王星團體，但不願個人日前遭謠言誣陷一事影響其他團員，特此聲明自願退團，並於2022年10月17日起生效。

2、 針對近日不法人士利用媒體散布誣陷何世華之謠言，包括不限於散布不實聲明之「維恩原創國際有限公司林宜慧」，惡意利用媒體操作並散布不實聲明，已嚴重破壞何世華名譽，造成難以彌補之負面觀感，何世華將委請本所提出訴訟，以司法公權力捍衛清白。

3、 前項「維恩原創國際有限公司林宜慧」利用媒體多年資源，先致電野火娛樂製作人，宣稱希望未來合作，可放棄該公司藝人「柒七」合約，讓糾紛和平落幕；但遭野火娛樂婉拒後，卻利用「柒七」家人名義撰寫「性侵、誘拐未成年、避免更多少女受害」等不實之攻擊聲明，企圖污衊何世華，造成未審先判之定論。

4、 甚且，「維恩原創國際有限公司林宜慧」散布上不實聲明時，還刻意通知特定媒體拍攝所謂何世華遭提告之獨家照片，捏造「何世華前往警局製作筆錄」假新聞；事實上同一時間何世華正在高雄彩排演唱會，現場有數百名證人，可見「維恩原創國際有限公司林宜慧」利用不實謠言牟其私利，動機行徑惡劣，莫此為甚。

5、 何世華再次強調，個人多年努力化為泡影事小，但是團員演藝權益事大，期待更好天王星能出道，所以才懇求終止與兩家公司的合約，讓資源能完整給予天王星其他團員，世華將於司法訴訟期間靠自己力量來還自己清白，如同第一次踏上舞台時靠自己發熱的小孩，靜待司法還原真相。

理樸法律事務所

李之聖律師

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