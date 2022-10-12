關務署12日表示，海關為高度國際化機關，為培養國際關務人才，積極派員透過實體或視訊方式參與亞太經濟合作（APEC）相關會議，掌握國際關務趨勢，以精進我國關務措施並強化關員外語能力。

關務署指出，今年以來關務署派員出席「APEC關務程序次級委員會（SCCP）第1次會議」、「APEC微量價值門檻下低價進口貨物稅費徵收、風險管理及貿易便捷化研討會」、「因應COVID-19疫情運用數位科技促進貿易便捷化研討會」及「貿易暨投資委員會供應鏈連結聯盟第14次會議」等視訊會議，並於8月赴泰國清邁參與「APEC SCCP第2次會議」及「海關與企業對話」；會中就貿易便捷及安全、供應鏈連結、無紙化貿易、促進微中小企業參與全球貿易、海關因應COVID-19疫情措施，及國際關務合作等全球關注議題進行討論。

關務署進一步說明，近二年因COVID-19疫情嚴峻，APEC與關務相關會議多以視訊方式舉辦，然隨各國逐步鬆綁邊境管制措施，爰回歸召開實體會議已為APEC趨勢，為利未來於實體會議積極參與，我國海關於疫情期仍踴躍出席相關會議、連署其他經濟體之關務程序提案，並爭取於會中簡報我國單一窗口等關務措施機會，除強化關員外語能力，亦有助促進未來於實體國際場域與其他經濟體互動交流，拓展國際關務合作空間，提升我國國際能見度。