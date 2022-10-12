寶成(9904)前董事長蔡其建創立的「寶元紀」企業積極發展生活文化品牌，尋求以多元可能性推廣茶文化，宣布進駐北市松江南京商圈「琢豐」打造餐飲品牌「le beaujour芃卓」，以「All day fine dining」概念提供當代法式料理，將於20日正式開幕、15日中午開放訂位。

寶元紀總經理蔡明倫表示，公司今年開展的計畫陸續進行中，明年將是很重要的一年，特別是11公頃的寶元紀苗栗三義園區，首期6棟設施將在明年上半年陸續開出，下半年則規畫在台中企業總部開出中餐廳，並規畫進軍日本京都開設茶飲店，將茶文化推向國際。

寶元紀買下溪頭原好聖地度假木屋、改建為頂級旅宿品牌「溪山行館」，今年3月正式開幕，並將台中原寶麗金崇德店改造為頂級婚宴品牌「蘭克斯特」，委託雲品(2748)旗下「君品Collection」經營，此次進一步插旗北市松江南京商圈，推出餐飲品牌「芃卓」。

「芃卓」位於南京東路及松江路口的「琢豐」1、2樓，由紐約空間設計師Lillian Wu打造簡約優雅的私人宅邸氛圍，邀請亞洲最佳女主廚陳嵐舒擔任廚藝顧問，規畫從早餐開始供應的全新「All day fine dining」概念菜單，由曾任職米其林餐廳的副主廚江丕禮帶領團隊執行。

蔡明倫表示，「芃卓」自2年多前便開始籌備，並積極尋覓可能的進駐店點，選擇進駐大陸建設興建的「琢豐」，主要看中建物由法國精品愛馬仕御用建築團隊設計，設計風格與餐廳相符，定位也契合樓上的寒居酒店及酒店式公寓契合。

展望後市，蔡明倫表示，今年開展的計畫陸續進行中，明年也是很重要的一年，特別是11公頃、分四期建設的寶元紀苗栗三義園區。首期6棟建設將於明年上半年陸續開出，包括A棟的策展空間、B棟的生活遊憩空間、D棟將提供訴求健康的趣味餐飲空間。

而C棟規畫做為寶元紀會員限定的會所，作為C棟延伸服務空間的E棟則規畫設有客房空間，F棟規畫提供寶元紀選品。園區二期為日式庭園、三期為預計規畫60～100間客房的飯店，四期則是以森林為主的低度開發自然園區。

此外，寶元紀規畫明年下半年在台中西屯企業總部開設結合台灣家鄉菜的中餐廳，預計設置120個座席。同時，亦規畫進軍日本京都開設茶飲店，除了展示董事長收藏茶品外，也會搭配適合當地的餐食、將具特色的台灣茶帶到日本，盼將寶元紀品牌及茶文化推向國際。