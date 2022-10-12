民進黨立委何志偉今天（12日）質詢國防部部長邱國正、國防部後勤參謀次長室次長許金騰中將關於我國國軍使用Tesla （特斯拉）車輛狀況，由於營區保密需要，依規定禁止攝影，目前我國國軍使用單位包含空軍、電展室、軍博局、軍醫局、國防大學，各一，憲兵2台，共7台，而根據Tesla官網顯示每一台車輛皆有8個攝影鏡頭，並且資料會回傳到美國Tesla總部，對國軍資安而言並不安全。

許金騰表示，國軍使用這7輛特斯拉確有相關功能，但因為鏡頭會將影像圖資傳回美國總公司，因此這7輛電動車不管是在營區內或營區外，都禁止使用相關功能，在面板上須關閉。何志偉追問那鏡頭是否有進行遮蔽？國防部則表示尚待調查。

何志偉另外指出Tesla會有軟體，國防部如何更新？許金騰回應，車子回原廠保養時，會去做系統提升，7輛車最新提升時間是在去年11、12月，因營區內嚴禁使用Wi-Fi，因此功能無法使用。

何志偉表示國外的駭客在2019年就已發現系統漏洞，並發展成一套攻擊軟體，稱之為「TBONE」。「攻擊者可以使用無人機打開車門和前車廂，改變座椅位置，設定轉向與加速模式。」而Tesla也快速發佈更新，修復漏洞，國防部僅在回原廠保養時進行軟體更新，勢必有軟體更新上的時差，何志偉強調國軍有裝備需求進行採購當然不會有意見，但如果採購了自駕系統車輛卻不會使用到自駕系統，甚至有不便與顧慮，那當初到底為什麼要採購？評估過程匪夷所思。

國防部長邱國正表示，目前絕對不會再買了，未來如何則配合政策，行政團隊政策擬定後，國防部當然要參與，但一旦造成不便與顧慮，會加以限制，這是國軍的作為。