南投縣議會定期大會12日閉幕，縣長林明溱表示，他就任8年來，成功減債達75億元，雖然任期即將屆滿，但縣府施政不停歇，將持續推動基層建設，促進觀光發展、振興農工商，促進就業，建構老有所養、幼有所托、適合青年就業及創業的環境。

林明溱表示，在議長何勝豐、副議長潘一全及全體議員的支持和監督下，縣府團隊認真推動縣政，包括5大園區招商創造財源、增加就業機會，興建青年住宅、托育中心，辦理免費營養午餐、推動老人免費裝假牙政策，提高敬老愛心卡額度與功能，提供青年創業貸款。

交通及觀光部分，維護投89線等縣管道路品質，打通中寮鄉南北交通網路，改善13鄉鎮農水路及設施，興建清境高空觀景步道，改善竹山天梯、瑞龍瀑布景觀設施，信義鄉東埔溫泉區環境改善及整治溫泉管線；辦理南投燈會、日月潭萬人泳渡、南投世界茶業博覽會等大型活動。

林明溱表示，縣府團隊秉持將每一分經費，用在刀口上的原則，戮力開源節流，不負縣民所託，不僅建設不縮水，還為縣庫成功減債75億元，也是歷任縣長之最。

議長何勝豐表示，議會總質詢期間，議員對國立中興大學在南投設分校、地方基礎建設、警政治安人力問題、道路及交通設施改善、農產品滯銷、大型醫院進駐與垃圾處理等議題充分討論，足見議員對縣政品質提升的關心，希望縣府各局處針對議員質詢內容與建議，落實於業務執行，並且改善相關缺失，保持團隊佳績。