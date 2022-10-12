府城客運獲中央補助5000萬元購置的新型電動公車車身方正簡約。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲視察剛交車的新型電動公車。（洪榮志攝）

交通部推動「2030年市區公車全面電動化」政策，行駛台南市區的府城客運，獲中央補助5000萬元購置的15輛新型電動公車，12日舉行交車典禮，預定年底前陸續加入營運後，全市將有57輛電動公車上線服務，占公車總數的14％，高於全台平均11％。

市府交通局表示，這15輛電動公車車身方正簡約，電池續航力在240公里以上，足以因應彎繞及頻繁停等的市區行車需求，車內還配備ADAS先進駕駛輔助系統，可偵測前車距離、車道偏移、行車視野盲區及駕駛不當行為，還結合大片液晶面版顯示螢幕。

交通局還說，這批電動公車將配置在市區公車6路、11路、15路等路線，行經東、南、北、中西、安平、安南、永康、仁德等區，沿線除有奇美醫院、成大醫院、台南醫院、嘉南療養院等大型醫院，還有台南火車站、南紡購物中心、新光三越百貨、小西門、花園夜市、美術館2館、台江文化中心等重要節點及觀光景點。

交通局強調，市府為鼓勵客運業者汰換電動公車，積極輔導業者向交通部及環保署爭取補助，此次15輛電動公車除獲得中央補助約5000萬元外，依據《台南市低碳城市自治條例》規定，市府每輛車還將加碼補助最高150萬元，可大幅減輕業者的購車壓力。

市長黃偉哲視察這批電動公車後也指出，這是規模最大的一次電動公車交車，讓台南市進入電動公車的新紀元。這批電動公車相當新穎先進，不僅外型好，內裝也非常人性化及科技性，能提升乘客友善服務及行車安全，希望未來能有更多電動公車進駐台南，提供市民更優質的大眾運輸服務。