台北大巨蛋終於通過內政部審查，民進黨台北市長參選人陳時中12日表示，北市府和遠雄上月底才提出防煙審查，中間拖延許久。對此，北市府發言人陳智菡在臉書狠酸陳時中「批評要有腦」，質疑對方的言論凸顯對大巨蛋議題的無知，「選戰還有1個多月，不要自我放棄，好嗎？」

陳智菡指出，套一句陳時中名言「批評要有腦」，遠雄是大巨蛋營造單位，必須將排煙計畫送給內政部消防署審查認可，怎麼會變成北市府自提計畫、自我審查，此言論凸顯對陳時中大巨蛋議題的無知。

陳智菡說，大巨蛋排煙審查確實嚴重延宕，但與北市府無關，而是因為內政部委員會提出許多「比國家標準」更嚴格的標準，如「煙控性能現場試驗-能見度」，委員認為大巨蛋是國內獨一無二建物，要求火災要保持10公尺能見度，高於國家標準。

此外，在耐熱測試上，台灣建物審查自2005年起就不再燒汽油進行試驗，改由酒精取代，但有委員仍要求在大巨蛋燒汽油。

陳智菡質疑，遠雄面對許多超出國家標準項目，雖然不斷溝通，但稍有疑問就被質疑說是「態度不佳」，北市府根本不能講話，只要問一句「怎麼審那麼久」，馬上就被花敬群狠話連擊，質疑「台北市就是在護航」。

陳智菡嗆，花敬群妖魔化北市府就罷了，連要選台北市長的陳時中怎麼也搞不清楚狀況，不回應市民期待，要求中央別為卡而卡，只會跳針回應要在安全前提下開放使用，但這件事北市府早就在做，她諷刺陳時中「選戰還有1個多月，不要自我放棄，好嗎？」