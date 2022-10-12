行政院環境保護署12日舉辦「110年度垃圾焚化廠查核評鑑頒獎典禮」，高市府環保局是六都唯一連續2年奪下「特優獎」的城市，仁武廠、中區廠更分別獲評「優等獎」及「特別獎」，環保局長張瑞琿親自率領環保局、焚化廠同仁及操作團隊參加授獎典禮，並承諾持續精進焚化廠監督管理作業及操作營運品質。

環保局指出，高雄仁武廠在108年度垃圾焚化廠查核評鑑獲評特別獎，今年更進一步獲得優等獎殊榮，仁武廠執行落地檢查攔檢不適燃廢棄物進廠成效顯著，更積極強化環境整頓、危害預防及環安衛管理，改善底渣產生率，並投入大量預算改善升級現有焚化廠設施。

而高雄中區廠則是首次獲評特別獎，雖然廠區設備老舊，但仍積極改善操作方式，110年度底渣產生率年平均10.27％居全國最低，發電量也較前年增加20.65％、售電量增加19.19％、售電收入增加47.53％，飛灰穩定化物貯存場更結合科技技術採QR-code落實監督管理，有助於即時掌握更新資訊，提升整體操作營運品質。

高雄市環保局於去年12月成立廢棄物調度中心，建置雲端資訊系統，藉由電腦化控管產源及清除機構進廠申請資訊，有效掌握轄內焚化廠廢棄物進廠情形，並積極整合彈性處理廢棄物及因應天然災害的緊急狀況。此次再度榮獲環保署焚化底渣評鑑特優獎。

張瑞琿指出，高雄焚化廠建廠營運已超過20年，在設備老舊狀況下，垃圾處理量仍維持在130萬噸左右，垃圾處置確實不易。轄內仁武廠及岡山廠已重新簽約委外經營，南區廠規畫升級汙染防制設備。未來4年岡山及仁武廠將依ROT合約輪流執行停爐整改作業，整備期間將配合焚化廠操作營運狀況調控焚化量，以妥善處理高雄市轄內廢棄物。