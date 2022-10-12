雲林縣長選戰，外傘頂洲行政管轄權成為攻防議題。（本報資料照片）

雲林縣長選戰，外傘頂洲成議題，雲林縣議會誠信聯盟12日舉行記者會，針對上個月30日嘉義縣政府於內政部營建署國土計畫會議中，提議將外傘頂洲納入嘉義縣轄區範圍，要求劉建國站出來捍衛雲林縣民權益。劉建國競選總部則表示國民黨側翼想藉此見縫插針，挑動民進黨內訌，大可不必。

誠信聯盟針對「外傘頂洲」管轄權爭議，由縣議員黃文祥領軍，與縣議員蘇于珊、黃凱、林深，以及無黨籍縣議員參選人陳芳盈，高呼口號「雲林鄉土，一寸都不能少」。

黃文祥表示，雲林縣長張麗善在立委任內，曾就外傘頂洲固沙問題質詢，如今擔任雲林縣長，面對嘉義縣政府突如其來的舉動，嚴正表態「雲林鄉土，一寸都不能少」。前任縣長李進勇過去也曾登洲捍衛鄉土主權，拿著外傘頂洲上口湖鄉的門牌，宣示自己的鄉土自己捍衛。

陳芳盈說，嘉義縣政府敢直接向中央政府要求重劃海域線，敢直接要求雲林縣割讓縣土的離譜行徑，連營建署也看不下去，做出不同意的決議。任何想當雲林縣大家長的參選人，都不可以也不應該對這件事情沈默。

劉建國競選總部發言人林廉貴指出，誠信聯盟的議員們新聞稿中指出，「前任縣長李進勇過去曾登洲捍衛鄉土主權，拿著外傘頂洲上口湖鄉的門牌，宣示自己的鄉土自己捍衛」，這就是民進黨雲林縣民代的一貫立場，他們有什麼不明白之處？

林廉貴提到，對方的新聞稿中也指出「營建署已做出不同意的決議」，這麼簡單直白的文字，說明外傘頂洲行政管轄權仍屬雲林縣。基本上這是個假議題，國民黨側翼想藉此見縫插針，挑動民進黨內訌，大可不必。